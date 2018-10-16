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Piyasalarda gün ortası

-Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 214'ü yükseldi, 133'ü değer kaybetti -İstanbul serbest piyasada dolar 5,7890 liradan, avro 6,7020 liradan satılıyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,44 artarak 99.064,59 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 433,32 puan değer kazandı. Dün 98.631,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 57,41 puan ve yüzde 0,06 azalışla 98.573,87 puandan başladı. Endeks en düşük 98.238,82 puanı, en yüksek ise 99.064,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi de yüzde 0,50 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 214'ü değer kazandı, 133'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank, Garanti Bankası ve İş Bankası (C) oldu.


- Altının onsu 1.228,42 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3195, dolar/yen paritesi 112,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7890 liradan, avro 6,7020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.228,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,12 dolardan işlem görüyor.

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