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Piyasalarda gün ortası

-Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 204'ü değer kazandı, 139'u değer kaybetti -İstanbul serbest piyasada dolar 5,6780 liradan, avro 6,5750 liradan satılıyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30 artarak 98.763,70 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 297,28 puan değer kazandı. Dün 98.466,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 756,85 puan ve yüzde 0,77 artışla 99.223,27 puandan başladı. Endeks en düşük 98.581,96 puanı, en yüksek ise 99.553,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 204'ü yükseldi, 139'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank, ve VakıfBank oldu.


- Altının onsu 1.227,40 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3144, dolar/yen paritesi 112,18 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6780 liradan, avro 6,5750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.227,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,17 dolardan işlem görüyor.

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