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Piyasalarda gün ortası

-Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 193'ü değer kazandı, 154'ü değer kaybetti -İstanbul serbest piyasada dolar 5,5570 liradan, avro 6,4140 liradan satılıyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 azalarak 98.898,70 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 92,31 puan değer kaybetti. Dün 98.991,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,49 puan azalışla 98.987,52 puandan başladı. Endeks en düşük 98.550,62 puanı, en yüksek ise 99.173,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20 ve sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 193'ü yükseldi, 154'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, ASELSAN ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.223,23 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,32, bileşik getirisi yüzde 25,80 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1523, sterlin/dolar paritesi 1,3125, dolar/yen paritesi 112,52 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5570 liradan, avro 6,4140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.223,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,38 dolardan işlem görüyor.

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