Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalarak 96.742,58 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 711,38 puan değer kaybetti. Dün 97.453,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 365,92 puan ve yüzde 0,38 artışla 97.819,88 puandan başladı. Endeks en düşük 96.624,89 puanı, en yüksek ise 97.933,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,60, sanayi endeksi yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,27 değer kaybederken, hizmetler endeksi ise yüzde 0,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 113'ü yükseldi, 233'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Petkim oldu.





- Altının onsu 1.228,47 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1462, sterlin/dolar paritesi 1,3031, dolar/yen paritesi 112,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6490 liradan, avro 6,4780 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.228,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,81 dolardan işlem görüyor.