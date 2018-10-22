Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ipek saat UNİCEF Trabzon Saat tamircisi
Dünya evlerini süsledi
Dünya evlerini süsledi
Hint düğünü gözdesi
Hint düğünü gözdesi
Palamut mutluluğu
Palamut mutluluğu
Çatıya GES kurdu
Çatıya GES kurdu
Gııdada israf uyarısı
Gııdada israf uyarısı

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 177'si değer kazandı, 160'ı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6590 liradan, avro 6,5140 liradan satılıyor - Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.223,11 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,83 dolardan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,07 artarak 96.520.61 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 66,05 puan değer kazandı. Cuma günü 96.454,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 761,18 puan ve yüzde 0,79 artışla 97.215,75 puandan başladı. Endeks en düşük 96.308,70 puanı, en yüksek ise 97.406,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 177'si yükseldi, 160'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Petkim ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.223,11 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1504, sterlin/dolar paritesi 1,3024, dolar/yen paritesi 112,81 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6590 liradan, avro 6,5140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.223,11 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,83 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1