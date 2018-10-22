Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,07 artarak 96.520.61 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 66,05 puan değer kazandı. Cuma günü 96.454,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 761,18 puan ve yüzde 0,79 artışla 97.215,75 puandan başladı. Endeks en düşük 96.308,70 puanı, en yüksek ise 97.406,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 177'si yükseldi, 160'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Petkim ve ASELSAN oldu.





- Altının onsu 1.223,11 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1504, sterlin/dolar paritesi 1,3024, dolar/yen paritesi 112,81 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6590 liradan, avro 6,5140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.223,11 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,83 dolardan işlem görüyor.