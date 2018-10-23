Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,53 azalarak 93.229,04 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.452,66 puan değer kaybetti. Dün 94.681,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 601,29 puan ve yüzde 0,64 azalışla 94.080,42 puandan başladı. Endeks en düşük 92.344,89 puanı, en yüksek ise 94.442,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 2,06, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi de yüzde 2,49 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 49'u yükseldi, 349'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.234,95 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,68, bileşik getirisi yüzde 26,20 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1484, sterlin/dolar paritesi 1,2987, dolar/yen paritesi 112,29 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7610 liradan, avro 6,6200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.234,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,43 dolardan işlem görüyor.