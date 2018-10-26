Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,34 azalarak 92.494,01 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.253,64 puan değer kaybetti. Dün 93.747,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 225,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 93.973,23 puandan başladı. Endeks en düşük 92.315,95 puanı, en yüksek ise 94.036,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 1,99, teknoloji endeksi yüzde 1,83, hizmetler endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 108'i yükseldi, 253'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, ASELSAN ve Petkim oldu.





- Altının onsu 1.236,78 dolar seviyesinde bulunuyor





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,01, bileşik getirisi yüzde 25,45 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1358, sterlin/dolar paritesi 1,2799, dolar/yen paritesi 111,81 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6250 liradan, avro 6,3880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.236,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,07 dolardan işlem görüyor.