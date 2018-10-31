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Piyasalarda gün ortası

- BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 90.732,77 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 235'i değer kazandı, 145'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5070 liradan, avro 6,2480 liradan satılıyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,81 artarak 90.732,77 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 732,87 puan değer kazandı. Dün 89.999,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 444,93 puan ve yüzde 0,49 artışla 90.444,83 puandan başladı. Endeks en düşük 89.901,86 puanı, en yüksek ise 90.823,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69 ve teknoloji endeksi yüzde 2,29, sanayi endeksi yüzde 1,20 değer kazandı ve hizmetler endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 235'i yükseldi, 145'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.216,83 dolar seviyesinde bulunuyor


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,14, bileşik getirisi yüzde 24,48 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1336, sterlin/dolar paritesi 1,2737, dolar/yen paritesi 113,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5070 liradan, avro 6,2480 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.216,83 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,48 dolardan işlem görüyor.

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