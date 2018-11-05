Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 artarak 95.004,93 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 881,90 puan değer kazandı. Cuma günü 94.123,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 400,69 puan ve yüzde 0,43 artışla 94.523,72 puandan başladı. Endeks en düşük 93.812,96 puanı, en yüksek ise 95.065,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,79, hizmetler endeksi yüzde 0,17, teknoloji endeksi yüzde 0,04 ve sanayi endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 251'i yükseldi, 109'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.232,18 dolar seviyesinde bulunuyor





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,97, bileşik getirisi yüzde 23,18 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1385, sterlin/dolar paritesi 1,3012, dolar/yen paritesi 113,27 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4400 liradan, avro 6,1980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.232,18 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,77 dolardan işlem görüyor.

