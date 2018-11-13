Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artarak 92.511,05 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.065,76 puan değer kazandı. Dün 91.445,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 87,05 puan ve yüzde 0,10 artışla 91.532,34 puandan başladı. Endeks en düşük 91.297,67 puanı, en yüksek ise 92.689,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,72, teknoloji endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,91 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 229'u yükseldi, 133'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Koza Altın oldu.





- Altının onsu 1.198,78 dolar seviyesinde bulunuyor





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,2879, dolar/yen paritesi 114,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5210 liradan, avro 6,2030 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.198,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,69 dolardan işlem görüyor.