Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Trabzon Bursa 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

Piyasalarda gün ortası

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.511,05 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 229'u değer kazandı, 133'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5210 liradan, avro 6,2030 liradan satılıyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artarak 92.511,05 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.065,76 puan değer kazandı. Dün 91.445,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 87,05 puan ve yüzde 0,10 artışla 91.532,34 puandan başladı. Endeks en düşük 91.297,67 puanı, en yüksek ise 92.689,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,72, teknoloji endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,91 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 229'u yükseldi, 133'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Koza Altın oldu.


- Altının onsu 1.198,78 dolar seviyesinde bulunuyor


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,2879, dolar/yen paritesi 114,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5210 liradan, avro 6,2030 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.198,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,69 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1