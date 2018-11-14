Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 artarak 92.961,78 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 253,23 puan değer kazandı. Dün 92.708,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 178 puan ve yüzde 0,19 azalışla 92.530,56 puandan başladı. Endeks en düşük 91.945,76 puanı, en yüksek ise 92.990,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,10 ve hizmetler endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 180'i yükseldi, 161'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Koza Anadolu Metal oldu.





- Altının onsu 1.198,79 dolar seviyesinde bulunuyor





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,14, bileşik getirisi yüzde 20,05 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1272, sterlin/dolar paritesi 1,2969, dolar/yen paritesi 113,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4640 liradan, avro 6,1620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.198,79 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,40 dolardan işlem görüyor.

