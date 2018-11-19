Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artarak 93.953,47 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 337,02 puan değer kazandı. Cuma günü 93.616,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 48,30 puan ve yüzde 0,05 azalışla 93.568,15 puandan başladı. Endeks en düşük 93.568,15 puanı, en yüksek ise 94.144,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,58 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,66 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 214'ü yükseldi, 120'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Koza Anadolu Metal oldu.





- Altının onsu 1.221,08 dolar seviyesinde bulunuyor





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,38, bileşik getirisi yüzde 20,32 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1423, sterlin/dolar paritesi 1,2859, dolar/yen paritesi 112,67 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3220 liradan, avro 6,0830 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.221,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,84 dolardan işlem görüyor.