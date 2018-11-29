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Piyasalarda gün ortası

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.241,50 puana yükseldi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 274'ü değer kazandı, 95'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,1580 liradan, avro 5,8770 liradan satılıyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,24 artarak 95.241,50 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.170,53 puan değer kazandı. Dün 94.070,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 892,25 puan ve yüzde 0,95 artışla 94.963,22 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.958,64 puanı, en yüksek ise 95.544,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,76, sanayi endeksi yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,72 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 274'ü yükseldi, 95'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.226,08 dolar seviyesinde bulunuyor


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1373, sterlin/dolar paritesi 1,2781, dolar/yen paritesi 113,29 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,1580 liradan, avro 5,8770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.226,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,14 dolardan işlem görüyor.

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