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Piyasalarda gün ortası

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artarak 95.529,72 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 228'i yükseldi, 118'i değer kaybetti

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artarak 95.529,72 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 555,27 puan değer kazandı. Dün 94.974,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 324,57 puan ve yüzde 0,34 düşüşle 94.649,89 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.620,16 puanı, en yüksek ise 95.550,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 228'i yükseldi, 118'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Koza Anadolu Metal Madencilik oldu.


- Altının onsu 1.240,87 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1408, sterlin/dolar paritesi 1,2810, dolar/yen paritesi 112,75 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3230 liradan, avro 6,0760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.240,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,22 dolardan işlem görüyor.

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