Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,52 azalarak 92.542,66 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.427,50 puan değer kaybetti. Dün 93.970,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 463,33 puan ve yüzde 0,49 düşüşle 93.506,84 puandan başladı. Endeks, en düşük 92.485,72 puanı, en yüksek ise 93.866,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,61, teknoloji endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 1,94 ve hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 108'i yükseldi, 260'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Çemaş Döküm Sanayi oldu.





- Altının onsu 1.237,19 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1335, sterlin/dolar paritesi 1,2742, dolar/yen paritesi 112,69 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3800 liradan, avro 6,1100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.237,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,82 dolardan işlem görüyor.