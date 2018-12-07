Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 artarak 93.384,89 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 557,60 puan değer kazandı. Dün 92.827,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 693,89 puan ve yüzde 0,75 artışla 93.521,18 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.189,03 puanı, en yüksek ise 93.666,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 238'i yükseldi, 119'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.240,50 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1370, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi 112,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3440 liradan, avro 6,0800 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.240,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,05 dolardan işlem görüyor.



