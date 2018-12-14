Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,78 azalarak 89.758,41 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.628,11 puan değer kaybetti. Dün 91.386,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 314,39 puan ve yüzde 0,34 azalışla 91.072,14 seviyesinden başladı. Endeks, en düşük 89.647,16 puanı, en yüksek 91.201,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 3,41, sanayi endeksi yüzde 1,76 ve hizmetler endeksi yüzde 2,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 57'si yükseldi, 330'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN ve Petkim oldu.





- Altının onsu 1.239,76 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1294, sterlin/dolar paritesi 1,2594, dolar/yen paritesi 113,56 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3850 liradan, avro 6,0870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.239,76 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,40 dolardan işlem görüyor.