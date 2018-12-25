Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 azalarak 90.733,03 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 793,87 puan değer kaybetti. Dün 91.526,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 546,88 puan ve yüzde 0,60 azalışla 90.980,02 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.469,86 puanı, en yüksek 91.206,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 1,77 ve hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 81'i yükseldi, 281'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Halkbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) oldu.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3070 liradan, avro 6,0480 liradan satılıyor.



