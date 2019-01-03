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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 122'i yükseldi, 211'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5000 liradan, avro 6,2500 liradan satılıyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artarak 88.998,35 puana çıktı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 133,34 puan değer kazandı. Dün 88.865,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 489,15 puan ve yüzde 0,55 azalışla 88.375,86 puandan başladı. Endeks, en düşük 88.255,60 puanı, en yüksek 89.544,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 122'si yükseldi, 211'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Koza Anadolu ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.288 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,74, bileşik getirisi yüzde 19,62 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1368, sterlin/dolar paritesi 1,2577, dolar/yen paritesi 107,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5000 liradan, avro 6,2500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.288 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,71 dolardan işlem görüyor.

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