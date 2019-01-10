Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalarak 90.951,34 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 205,54 puan değer kaybetti. Dün 91.156,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 69,52 puan ve yüzde 0,08 artışla 91.226,40 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.694,70 puanı, en yüksek 91.380,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,80 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,92,sanayi endeksi yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 181'i yükseldi, 159'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) oldu.





- Altının onsu 1.292,82 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,72, bileşik getirisi yüzde 19,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1522, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi 108,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4730 liradan, avro 6,3050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.292,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,70 dolardan işlem görüyor.