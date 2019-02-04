Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 azalışla 102.708,82 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 228,32 puan değer kaybetti. Cuma günü 102.937,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 141,35 puan ve yüzde 0,14 artışla 103.078,49 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.517,66 puanı, en yüksek 103.554,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,21, mali endeks yüzde 0,17, teknoloji endeksi yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 203'ü yükseldi, 148'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Türk Telekom, Kardemir (D) ve Odaş Elektrik oldu.





- Altının onsu 1.311,42 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1444, sterlin/dolar paritesi 1,3056, dolar/yen paritesi 109,87 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2280 liradan, avro 5,9860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.311,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,76 dolardan işlem görüyor.





