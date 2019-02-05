Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,90 artışla 103.174,06 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 919,05 puan değer kazandı. Dün 102.255,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 510,05 puan ve yüzde 0,50 artışla 102.765,06 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.634,89 puanı, en yüksek 103.852,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,32, mali endeks yüzde 1,12 ve sanayi endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 211'i yükseldi, 124'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve VakıfBank oldu.





- Altının onsu 1.311,61 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1419, sterlin/dolar paritesi 1,3013, dolar/yen paritesi 109,99 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2100 liradan, avro 5,9530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.311,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,02 dolardan işlem görüyor.

