Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,17 azalışla 102.604,28 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 179,75 puan değer kaybetti. Dün 102.784,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 289,17 puan ve yüzde 0,28 azalışla 102.494,86 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.278,68 puanı, en yüksek 102.742,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,20 ve sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 174'ü yükseldi, 159'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.310,03 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1331, sterlin/dolar paritesi 1,2939, dolar/yen paritesi 109,82 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,2520 liradan, avro 5,9550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.310,03 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,98 dolardan işlem görüyor.