Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,80 artışla 104.291,24 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.839,49 puan değer kazandı. Cuma günü 102.451,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 835,82 puan ve yüzde 0,82 artışla 103.287,56 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.280,41 puanı, en yüksek 104.656,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,20, hizmetler endeksi yüzde 1,99, teknoloji endeksi yüzde 1,23 ve sanayi endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 284'ü yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, VakıfBank ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.307,17 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1298, sterlin/dolar paritesi 1,2898, dolar/yen paritesi 110,24 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2720 liradan, avro 5,9600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.307,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,28 dolardan işlem görüyor.



