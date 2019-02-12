Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,11 azalışla 104.279,86 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 114,88 puan değer kaybetti. Dün 104.394,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 258,10 puan ve yüzde 0,25 artışla 104.652,83 puandan başladı. Endeks, en düşük 104.205,16 puanı, en yüksek 104.977,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,59, teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 167'si yükseldi, 162'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), VakıfBank ve Türk Telekom oldu.





- Altının onsu 1.312,24 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1276, sterlin/dolar paritesi 1,2845, dolar/yen paritesi 110,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2780 liradan, avro 5,9550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.312,24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,01 dolardan işlem görüyor.