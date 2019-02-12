Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 167'si yükseldi, 162'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2780 liradan, avro 5,9550 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,11 azalışla 104.279,86 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 114,88 puan değer kaybetti. Dün 104.394,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 258,10 puan ve yüzde 0,25 artışla 104.652,83 puandan başladı. Endeks, en düşük 104.205,16 puanı, en yüksek 104.977,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,59, teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 167'si yükseldi, 162'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), VakıfBank ve Türk Telekom oldu.


- Altının onsu 1.312,24 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1276, sterlin/dolar paritesi 1,2845, dolar/yen paritesi 110,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2780 liradan, avro 5,9550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.312,24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,01 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5