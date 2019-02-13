Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,83 azalışla 102.901,29 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 861,17 puan değer kaybetti. Dün 103.762,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 576,53 puan ve yüzde 0,56 artışla 104.338,99 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.773,99 puanı, en yüksek 104.455,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 122'si yükseldi, 223'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, İş Bankası (C) ve Kardemir (D)oldu.





- Altının onsu 1.312,48 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1316, sterlin/dolar paritesi 1,2886, dolar/yen paritesi 110,68 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2570 liradan, avro 5,9530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.312,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,47 dolardan işlem görüyor.