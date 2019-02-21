Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,21 artışla 102.181,02 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 209,73 puan değer kazandı. Dün 101.971,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 62,62 puan ve yüzde 0,06 artışla 102.033,90 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.695,35 puanı, en yüksek 102.387,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 212'si yükseldi, 130'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Telekom ve İş Bankası (C) oldu.





- Altının onsu 1.333,36 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1324, sterlin/dolar paritesi 1,3063, dolar/yen paritesi 110,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3230 liradan, avro 6,0390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.333,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,95 dolardan işlem görüyor.