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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 239'u yükseldi, 116'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3380 liradan, avro 6,0540 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,73 artışla 103.246,94 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 752,91 puan değer kazandı. Dün 102.494,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 345,72 puan ve yüzde 0,34 artışla 102.839,75 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.612,01 puanı, en yüksek 103.309,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 0,53 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 239'u yükseldi, 116'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Vestel, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Ereğli Demir Çelik oldu.



- Altının onsu 1.322,96 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1337, sterlin/dolar paritesi 1,3019, dolar/yen paritesi 110,87 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3380 liradan, avro 6,0540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.322,96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,24 dolardan işlem görüyor.

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