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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 296'sı yükseldi, 75'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3120 liradan, avro 6,0320 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,47 artışla 104.700,66 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.514,96 puan değer kazandı. Cuma günü 103.185,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 689,29 puan ve yüzde 0,67 artışla 103.874,99 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.874,99 puanı, en yüksek 104.886,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 296'sı yükseldi, 75'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Vestel, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.



- Altının onsu 1.329,82 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3080, dolar/yen paritesi 110,66 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3120 liradan, avro 6,0320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.329,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,21 dolardan işlem görüyor.

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