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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 213'ü yükseldi, 131'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3250 liradan, avro 6,0800 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,50 artışla 104.665,06 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 524,02 puan değer kazandı. Dün, 104.141,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247,57 puandan başladı. Endeks, en düşük 104.127,99 puanı, en yüksek 104.771,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 213'ü yükseldi, 131'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Vestel Elektronik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.325,38 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1397, sterlin/dolar paritesi 1,3307, dolar/yen paritesi 110,74 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3250 liradan, avro 6,0800 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.325,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,84 dolardan işlem görüyor.

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