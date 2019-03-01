Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda Bursa 593
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 188'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3540 liradan, avro 6,0850 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 104.103,33 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 426,60 puan değer kaybetti. Dün, 104.529,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 159,92 puan ve yüzde 0,15 artışla 104.689,85 puandan başladı. Endeks, en düşük 104.019,32 puanı, en yüksek 104.832,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 188'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Koza Anadolu Metal oldu.


- Altının onsu 1.308 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1357, sterlin/dolar paritesi 1,3235, dolar/yen paritesi 111,93 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3540 liradan, avro 6,0850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.308 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,16 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5