Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 artışla 101.785,12 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 246,85 puan değer kazandı. Cuma günü, 101.538,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 348,68 puan ve yüzde 0,34 artışla 101.886,95 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.499,80 puanı, en yüksek 102.342,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,73 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 228'i yükseldi, 115'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Vestel, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) oldu.





- Altının onsu 1.296,32 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,92, bileşik getirisi yüzde 18,72 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1246 sterlin/dolar paritesi 1,2980, dolar/yen paritesi 111,24 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4370 liradan, avro 6,1180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.296,32 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,38 dolardan işlem görüyor.