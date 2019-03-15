Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,45 artışla 102.892,07 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 459,78 puan değer kazandı. Dün, 102.432,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 458,58 puan ve yüzde 0,45 artışla 102.890,87 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.643,54 puanı, en yüksek 102.994,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 245'i yükseldi, 109'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve ASELSAN oldu.





- Altının onsu 1.302,60 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,07, bileşik getirisi yüzde 18,89 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1324 sterlin/dolar paritesi 1,3260, dolar/yen paritesi 111,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4680 liradan, avro 6,1970 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.302,60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,34 dolardan işlem görüyor.