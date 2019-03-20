Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 104.442,66 puandan tamamladı.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 418,97 puan değer kaybetti. Dün 104.861,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 55,01 puan ve yüzde 0,05 azalışla 104.806,63 puandan başladı. Endeks, en düşük 104.264,77 puanı, en yüksek 105.098,82 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,79 ve hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 148'i yükseldi, 191'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası ve Vestel Elektronik oldu.







- Altının onsu 1.303,16 dolar seviyesinde







Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,76, bileşik getirisi yüzde 18,55 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1351, sterlin/dolar paritesi 1,3228, dolar/yen paritesi 111,53 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,4810 liradan, avro 6,2250 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.303,16 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,66 dolardan işlem görüyor.

