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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 253'ü yükseldi, 101'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6180 liradan, avro 6,3220 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,92 artışla 94.391,35 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 858,23 puan değer kazandı. Dün 93.533,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 625,46 puan ve yüzde 0,67 artışla 94.158,59 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.041,46 puanı, en yüksek 94.789,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 1,05, sanayi endeksi de yüzde 0,85 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 253'ü yükseldi, 101'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.291,87 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1247, sterlin/dolar paritesi 1,3177, dolar/yen paritesi 111,49 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6180 liradan, avro 6,3220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.291,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,96 dolardan işlem görüyor.

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