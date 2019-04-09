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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 309'u yükseldi, 58'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6650 liradan, avro 6,3910 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,54 artışla 98.469,46 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.491,14 puan değer kazandı. Dün, 96.978,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 978,34 puan ve yüzde 1,01 artışla 97.956,66 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.956,66 puanı, en yüksek 98.748,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,88, hizmetler endeksi yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 1,32, sanayi endeksi de yüzde 1,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 309'u yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Halkbank ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.302,27 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1277, sterlin/dolar paritesi 1,3086, dolar/yen paritesi 111,27 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6650 liradan, avro 6,3910 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.302,27 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,27 dolardan işlem görüyor.

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