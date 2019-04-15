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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 242'si yükseldi, 108'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, avro 6,5500 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 artışla 96.032,92 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 56,09 puan değer kazandı. Cuma günü, 95.976,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 216,53 puan ve yüzde 0,23 azalışla 95.760,29 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.545,66 puanı, en yüksek 96.222,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 242'si yükseldi, 108'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.285,98 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1312, sterlin/dolar paritesi 1,3102, dolar/yen paritesi 111,93 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, avro 6,5500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,98 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,05 dolardan işlem görüyor.

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