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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 225'i yükseldi, 108'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7510 liradan, avro 6,5250 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,81 artışla 97.588,85 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 779,85 puan değer kazandı. Dün 96.809,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 538,38 puan ve yüzde 0,56 artışla 97.347,38 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.297,72 puanı, en yüksek 97.910,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 0,83, sanayi endeksi de yüzde 0,65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 225'i yükseldi, 108'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Akbank ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.275,40 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1307, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi 112,02 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7510 liradan, avro 6,5250 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.275,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,27 dolardan işlem görüyor.

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