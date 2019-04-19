Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 96.960,78 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 74,30 puan değer kazandı. Dün 96.886,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 195,49 puan ve yüzde 0,20 artışla 97.081,97 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.756,04 puanı, en yüksek 97.293,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi de yüzde 0,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 237'si yükseldi, 100'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Alarko Holding ve Zorlu Enerji oldu.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1247, sterlin/dolar paritesi 1,3003, dolar/yen paritesi 111,92 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8000 liradan, avro 6,5280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 72,03 dolardan işlem görüyor.