Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 artışla 96.406,57 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 453,80 puan değer kazandı. Pazartesi günü 95.952,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 131,35 puan ve yüzde 0,14 azalışla 95.821,42 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.821,42 puanı, en yüksek 96.464,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 207'si yükseldi, 116'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve Galatasaray oldu.





- Altının onsu 1.273,42 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,05, bileşik getirisi yüzde 22,16 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,2940, dolar/yen paritesi 111,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8630 liradan, avro 6,5770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.273,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,36 dolardan işlem görüyor.