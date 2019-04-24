Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Bursa food istanbul
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 207'si yükseldi, 116'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8630 liradan, avro 6,5770 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 artışla 96.406,57 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 453,80 puan değer kazandı. Pazartesi günü 95.952,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 131,35 puan ve yüzde 0,14 azalışla 95.821,42 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.821,42 puanı, en yüksek 96.464,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 207'si yükseldi, 116'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve Galatasaray oldu.


- Altının onsu 1.273,42 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,05, bileşik getirisi yüzde 22,16 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,2940, dolar/yen paritesi 111,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8630 liradan, avro 6,5770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.273,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,36 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5