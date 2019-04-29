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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 149'u yükseldi, 206'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9330 liradan, avro 6,6290 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,04 azalışla 94.745,98 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 37,16 puan değer kaybetti. Cuma günü 94.783,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 256,64 puan ve yüzde 0,27 artışla 95.039,78 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.236,73 puanı, en yüksek 95.113,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 1,85 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 149'u yükseldi, 206'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), İş Bankası (C) ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.282,53 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1162, sterlin/dolar paritesi 1,2934, dolar/yen paritesi 111,71 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9330 liradan, avro 6,6290 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.282,53 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,52 dolardan işlem görüyor.

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