Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda dünya mersin
Külleme kendini gösterdi
Külleme kendini gösterdi
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 111'i yükseldi, 235'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9680 liradan, avro 6,6960 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,43 azalışla 95.003,52 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 412,05 puan değer kaybetti. Salı günü 95.415,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 314,23 puan ve yüzde 0,33 artışla 95.729,80 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.712,08 puanı, en yüksek 96.050,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 111'i yükseldi, 235'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Galatasaray, ASELSAN ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.271,79 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1203, sterlin/dolar paritesi 1,3052, dolar/yen paritesi 111,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9680 liradan, avro 6,6960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.271,79 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,86 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5