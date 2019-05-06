Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa Rusya mersin
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği
Milli ürüne milli lastik
Milli ürüne milli lastik
Tansiyona uzaktan takip
Tansiyona uzaktan takip
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 40'ı yükseldi, 348'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9970 liradan, avro 6,7170 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,86 azalışla 92.202,09 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.743,98 puan değer kaybetti. Cuma günü 93.946,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 919,70 puan ve yüzde 0,98 azalışla 93.026,37 puandan başladı. Endeks, en düşük 92.072,93 puanı, en yüksek 93.033,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,17, hizmetler endeksi yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 1,51, teknoloji endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 40'ı yükseldi, 348'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Galatasaray, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.281,89 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1194, sterlin/dolar paritesi 1,3104, dolar/yen paritesi 110,73 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9970 liradan, avro 6,7170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.281,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,70 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Sonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5