Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,86 azalışla 92.202,09 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.743,98 puan değer kaybetti. Cuma günü 93.946,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 919,70 puan ve yüzde 0,98 azalışla 93.026,37 puandan başladı. Endeks, en düşük 92.072,93 puanı, en yüksek 93.033,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,17, hizmetler endeksi yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 1,51, teknoloji endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 40'ı yükseldi, 348'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Galatasaray, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.281,89 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1194, sterlin/dolar paritesi 1,3104, dolar/yen paritesi 110,73 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9970 liradan, avro 6,7170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.281,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,70 dolardan işlem görüyor.