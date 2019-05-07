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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 80'i yükseldi, 302'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1600 liradan, avro 6,9060 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,93 azalışla 91.184,48 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.797,80 puan değer kaybetti. Dün, 92.982,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2.180,99 puan ve yüzde 2,35 azalışla 90.801,28 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.698,17 puanı, en yüksek 91.401,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,30, hizmetler endeksi yüzde 1,87, sanayi endeksi yüzde 1,34, teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 80'i yükseldi, 302'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

- Altının onsu 1.281,74 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1204, sterlin/dolar paritesi 1,3091, dolar/yen paritesi 110,59 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1600 liradan, avro 6,9060 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.281,74 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,70 dolardan işlem görüyor.

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