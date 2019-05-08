Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,77 azalışla 90.781,67 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 700,78 puan değer kaybetti. Dün, 91.482,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 714,73 puan ve yüzde 0,78 azalışla 90.767,72 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.679,79 puanı, en yüksek 91.600,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 2,61, teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 218'i yükseldi, 120'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türk Telekom ve İş Bankası (C) oldu.





- Altının onsu 1.289,19 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,24, bileşik getirisi yüzde 25,71 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3027, dolar/yen paritesi 109,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1820 liradan, avro 6,9300 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.289,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,97 dolardan işlem görüyor.