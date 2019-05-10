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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 177'si yükseldi, 159'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1260 liradan, avro 6,8860 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,03 artışla 88.712,25 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 26,37 puan değer kazandı. Dün, 88.685,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 794,53 puan ve yüzde 0,90 artışla 89.480,41 puandan başladı. Endeks, en düşük 88.410,41 puanı, en yüksek 89.855,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 177'si yükseldi, 159'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Halkbank ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.285,08 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1232, sterlin/dolar paritesi 1,3013, dolar/yen paritesi 109,83 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1260 liradan, avro 6,8860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,13 dolardan işlem görüyor.

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