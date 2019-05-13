Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 azalışla 87.327,31 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.206,08 puan değer kaybetti. Cuma günü, 88.533,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 95,25 puan ve yüzde 0,11 artışla 88.628,65 puandan başladı. Endeks, en düşük 87.063,12 puanı, en yüksek 88.740,71 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 2,08, sanayi endeksi yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 71'i yükseldi, 296'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve İş Bankası (C) oldu.





- Altının onsu 1.283,56 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1239, sterlin/dolar paritesi 1,3021, dolar/yen paritesi 109,66 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1070 liradan, avro 6,8670 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.283,56 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,30 dolardan işlem görüyor.



