Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 91'i yükseldi, 254'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0690 liradan, avro 6,8030 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,48 azalışla 86.720,98 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.301,96 puan değer kaybetti. Dün 88.022,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,05 puan ve yüzde 0,05 artışla 88.069,99 puandan başladı. Endeks, en düşük 86.656,70 puanı, en yüksek 88.115,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,80, hizmetler endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 91'i yükseldi, 254'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve Petkim oldu.


- Altının onsu 1.298,17 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1201, sterlin/dolar paritesi 1,2905, dolar/yen paritesi 109,34 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0690 liradan, avro 6,8030 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.298,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,08 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriPiyasalarda Gün Ortası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5