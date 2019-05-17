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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 138'i yükseldi, 199'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0590 liradan, avro 6,7710 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 artışla 87.435,30 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 231,45 puan değer kazandı. Dün 87.203,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 258,96 puan ve yüzde 0,30 azalışla 86.944,89 puandan başladı. Endeks, en düşük 86.551,69 puanı, en yüksek 87.518,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 138'i yükseldi, 199'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Koza Anadolu Metal, Türk Hava Yolları ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.285,31 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1167, sterlin/dolar paritesi 1,2762, dolar/yen paritesi 109,67 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0590 liradan, avro 6,7710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,31 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,25 dolardan işlem görüyor.

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