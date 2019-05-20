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Piyasalarda gün ortası

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 188'i yükseldi, 158'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0470 liradan, avro 6,7530 liradan işlem görüyor

Piyasalarda gün ortası
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,28 artışla 87.039,57 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 243,51 puan değer kazandı. Cuma günü, 86.796,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 98,89 puan ve yüzde 0,11 artışla 86.894,95 puandan başladı. Endeks, en düşük 86.520,60 puanı, en yüksek 87.116,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 2,57 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 188'i yükseldi, 158'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, ASELSAN ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.275,28 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1158, sterlin/dolar paritesi 1,2746, dolar/yen paritesi 110,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0470 liradan, avro 6,7530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.275,28 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,65 dolardan işlem görüyor.

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